Очевидцы рассказали об обстреле Донецка украинскими боевиками из РСЗО

Многие жители Донецка во время обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО), из-за которого погибли два мирных жителя, занимались обычными делами: ехали в авто по делам, делали ремонт. Об этом они 28 июня рассказали в беседе с «Известиями».

«Да вот с моста и... взорвалась, и как раз в мосту дырка и куски вот прям на дороге. А я ехал и даже остановился, это же наш водитель, может, помочь чем», — рассказал житель Донецка Сергей на месте гибели земляка.

Жительница многоэтажки, которую посекло осколками, поделилась, что в момент обстрела делала с внучкой ремонт.

«Вон обои обдирала с внучкой, а дочка вышла сюда (в комнату), а тут — взрыв, стекла полетели и всё. Вот, упала с внучкой, пока бежала. Вот так вот, это у меня уже второй раз всё вылетает», — пожаловалась Людмила.

О том, что два мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ Донецка из РСЗО, 28 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что в близлежащих многоэтажных домах вследствие удара выбито остекление.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, по городу выпущено три ракеты. Обстрел был зафиксирован в 18:35 и велся с применением РСЗО из села Максимильяновка.

Также в среду украинские войска нанесли удар с применением РСЗО по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Удар пришелся на здание пригородного железнодорожного вокзала, в результате обстрела женщина 1991 года рождения получила ранения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.