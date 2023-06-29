На личный расчет

Минувшие выходные выдались весьма напряженными. Уверена, что эксперты из разных областей еще долго будут пытаться осознать, как произошедшее повлияло (или могло повлиять) на нашу жизнь. Попытаюсь вставить свои пять копеек в эти обсуждения. Правда, речь пойдет не о пяти и не копейках, а о миллиардах рублей.

В любой непонятной ситуации скупай гречку, соль и мыло, а также снимай наличность. Это уже выше нас, программа, записанная на подкорке, которая включается в моменты политического, общественного или финансового стресса. И что интересно, в этот раз народ бурной активности и паники, выраженных в изъятии гречки с полок магазинов, а купюр из банкоматов, не проявил.

Уже в понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов доложил на правительственном совещании, что в торговле отмечался «некоторый рост спроса». Причем в основном это касалось южных регионов, где события и разворачивались. И тут всё очевидно — опасения, что магазины могут закрыться и просто нечего будет поставить на стол к ужину, вполне уместны. Это не паника, а здравый смысл.

Причем максимально — спрос вырос на 50% — закупились только жители одной области. Москвичи, например, несмотря на введение режима КТО, особо набегами на торговые сети себя не утруждали. Да и расплачивались, кстати, далеко не свежеснятыми из банкоматов купюрами, а обычными смартфонами вплоть до модных наклеек. За наличностью потянулись в основном жители южных регионов, где фиксировался рост спроса на 80%. Что тоже объяснимо. Это прежние участники мятежей первым делом захватывали почту и телеграф, сейчас жизнь изменилась.

Сами кредитные организации вместе с ЦБ к набегу за наличностью подготовились. Уже в пятницу банки взяли у регулятора банкнот на сумму 105,3 млрд рублей. В итоге все желавшие пополнить свое личное наличное денежное обращение это сделали без эксцессов, очередей у банкоматов, призывов больше 5000 в одни руки не давать и прочих атрибутов дефицита.

И что хочется сказать по этому поводу. С одной стороны, 105,3 млрд рублей ежедневного спроса на наличность — показатель не то чтобы маленький. Последний раз сопоставимые объемы наблюдались в конце сентября прошлого года. Максимальный ежедневный спрос был зафиксирован 30 сентября, когда объем наличности в обращении увеличился на 144,8 млрд рублей.

С другой стороны, всплески ежедневного спроса свыше 90 млрд рублей бывали и в течение года, когда ничего в новостной повестке не предвещало и не могло навеять тревожность. Да и по сравнению с главными рекордами февраля прошлого года спрос на наличность в минувшие выходные выглядит детской прогулкой относительно хождения за три моря. Для тех, кто не помнит, только за один день 25 февраля 2022 года население вынесло из банков более 1,4 трлн рублей. И этот процесс продолжался почти две недели, в итоге увеличив эмиссию денег почти на 2,9 трлн.

Интересен еще один аспект. Время, которое длится повышенный спрос на наличность. В феврале-марте 2022-го, как уже писала выше, понадобилось две недели на охлаждение, чтобы процесс пошел вспять и люди понесли деньги в банки. Осенью прошлого года процесс затянулся почти на четыре недели, но в общей сложности обошелся менее чем в 800 млрд рублей. Минувшие выходные во всех смыслах стали рекордсменом по минимальному эффекту на снятие наличных. Практически гимнастика в рабочий полдень — «раз, два, закончили упражнения». Уже в воскресенье спрос начал снижаться.

В понедельник и вовсе банки начали возвращать наличность регулятору, а он, как это принято выражаться, абсорбировать ликвидность. За два дня из обращения изъяли 11,8 млрд рублей. То есть медленно, но верно река наличности потекла к своему главному эмитенту.

Журналисты, конечно, лишились громких заголовков из разряда «Население штурмует банкоматы», но это даже отрадно. То, что произошло со спросом на наличность в выходные, даже и паникой назвать невозможно. Так… небольшое колебание пульса на фоне стресса.

Совершенно очевидно, что это стало результатом соединения нескольких факторов. Однозначно, что очень важна скорость разрешения самой проблемы. Кроме того, хотелось бы отдельно отметить очень правильный и уже вошедший в традицию профилактический подход банков и регулятора, когда заранее пополняется запас наличности. Это априори снимает тревожность, усиливающуюся при дефиците чего-то, за чем побежали. Ведь психология человека устроена так, что если всем надо, а этого мало, то и мне это нужно незамедлительно.

Но главный вывод, который пытается напроситься, — люди перестали относиться к снятию наличности в стрессовой ситуации с бессознательной точки зрения и под воздействием паники, а стали больше проявлять рациональный подход к финансам. Последние два пика спроса поддаются разумному объяснению. Осенью прошлого года деньги снимали отъезжающие, сейчас жители южных регионов, для того чтобы иметь запас банкнот на всякий случай для расчетов.

Уже три года мы живем в непривычной ситуации, которая научила нас, что паника стоит денег. В феврале прошлого года изымали деньги с депозитов, теряя проценты, вкладывая в валюту по сумасшедшему курсу. Сейчас, даже если средства находятся на текущих счетах, то их изъятие грозит потерей процентов на остаток счета. Возможно, мы закалились в новой реальности и меньше готовы совершать дорогостоящие телодвижения под воздействием сиюминутных тревог.

Финансовая грамотность растет? Кстати, банки свидетельствуют, что клиенты чаще начали сообщать номера телефонов, с которых им звонили мошенники. Хотя это, как говорится, совсем другая история. Впрочем…

Автор — журналист

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