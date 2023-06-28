Байден перепутал Ирак и Украину

Президент США Джо Байден вновь оговорился, комментируя события на Украине. Во время брифинга 28 июня он сделал ряд странных заявлений, однако внимание журналистов привлекла оговорка об Украине, которую американский президент на этот раз перепутал с Ираком.

«Сложно сказать, но он (президент России Владимир Путин. — Ред.) явно проигрывает войну в Ираке, он проигрывает войну дома», — сказал Байден.

Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, американский лидер перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме 22 июня, назвав его президентом.

На той же встрече президент Соединенных Штатов перепутал американский гимн с индийским. Глава государства положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии, и простоял в таком положении 15 секунд. После этого, вероятно, он осознал ошибку и медленно опустил руку.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.