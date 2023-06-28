В Иране местные жители пострадали от песчаной бури

В Иране из-за песчаной бури пострадали 1,2 тыс. человек, один погиб. Стихия ударила по провинциям Систан и Белуджистан на юго-востоке страны, передает телеканал «Известия». Пострадавшие обращались к медикам с проблемными дыханием и зрением из-за последствий бури. В больницах с похожими жалобами до сих пор остаются около 170 человек.

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