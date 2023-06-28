Глава МО Украины заявил о готовности подписать протокол о вступлении в НАТО

Украина готова незамедлительно подписать протокол о вступлении в НАТО, если такое предложение появится. Об этом 28 июня сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе очень реалистичны: получить гарантию приглашения вступить в НАТО после победы Украины <в конфликте>. Мы готовы незамедлительно подписать протокол о вступлении, чтобы начать процесс ратификации, а также приступить к заключительной процедуре по вступлению», — заявил он газете The Guardian.

Ранее в этот день газета Financial Times опубликовала интервью с Резниковым, в котором он заявил, что принятие Украины в НАТО в период активных боевых действий на ее территории маловероятно. При этом подчеркнул, что опыт использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия против российской армии является весомым аргументом для принятия страны в альянс.

27 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Украину пригласили на участие во встрече на полях саммита, а не на основную встречу НАТО в Вильнюсе, которая состоится 11–12 июля.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для приглашения Киева в НАТО существуют свои основания. Он не назвал их, однако отметил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности Украины до момента присоединения.

Между тем 22 июня заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс исключил присоединение Киева к НАТО во время конфликта. Он отметил, что альянс «готовится повысить уровень партнерства с Украиной за счет создания нового консультативного органа — совета НАТО – Украина.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.