На Украине порекомендовали переименовать город Бровары

На Украине нацкомиссия по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать город Бровары, поскольку название не соответствует лексическим нормам украинского языка. Об этом в среду, 28 июня, сообщил Telegram-канал Ukr Leaks.



По мнению украинских специалистов, правильнее было бы переименовать город в «Бровари», заменив окончание.



Филологи и историки из высших учебных заведений Украины составили список из 1,4 тыс. городов и сел страны, рекомендованных для переименования в рамках продолжающейся «дерусификации» страны.



Накануне стало известно, что нацкомиссия порекомендовала переименовать город Запорожье, поскольку данное название «касается российской имперской политики». При этом комиссия не пояснила, в чем именно состоит «несоответствие» топонима.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получил ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.