На Украине порекомендовали переименовать Запорожье

Нацкомиссия по стандартам государственного языка порекомендовала переименовать город Запорожье, поскольку название входит в перечень не соответствующих лексическим нормам украинского языка. Об этом во вторник, 27 июня, сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Уточняется, что данное название «касается российской имперской политики». При этом комиссия не пояснила, в чем именно состоит «несоответствие» топонима.

Комиссия рекомендует обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое. Сообщается, что на это у местных властей есть полгода. В случае если они не сделают это в срок, название поменяет Верховная рада по решению комиссии.

Запорожье вошло в список из 1,4 тыс. городов и сел страны, рекомендованных для переименования. Перечень составили филологи и историки из высших учебных заведений Украины.

Накануне стало известно, что на Украине собираются переименовать свыше 1,4 тыс. топонимов в рамках продолжающейся «дерусификации» страны.

18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о «дерусификации» ряда объектов в украинской столице. Так, новые названия получил ряд станций метро. «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды» переименовали в «Площадь украинских героев» и «Варшавскую». Станция «Дружба народов» получила название «Зверинецкая».

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.