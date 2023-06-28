В Испании из-за экстремальной жары умерли два человека

В Испании от теплового удара умерли два человека, сообщила местная газета El Diario 27 июня.

Из-за экстремально высоких температур, превышающих +40 градусов, в автономном сообществе Андалусия и в регионе Кастилия-Ла-Манча умерли двое мужчин. Один из них был фермером и скончался прямо во время работы в поле.

Также известно о госпитализации двоих человек в автономном сообществе Эстремадура из-за сильной жары.

Ранее, 26 июня, стало известно, что в нескольких провинциях Испании объявлено предупреждение о 44-градусной жаре. Государственного метеорологического агентство присвоило «желтый» (опасность) и «оранжевый» (высокая опасность) уровни на большей части территории страны.

До этого, 21 июня, Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявила, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Выпуск доклада был приурочен к шестой Европейской конференции по адаптации к изменению климата в Дублине.