В Испании объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за 44-градусной жары

В нескольких провинциях Испании объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде из-за 44-градусной жары. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщило на своем сайте Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET).

Ведомство присвоило желтый (опасность) и оранжевый (высокая опасность) уровни на большей части территории страны. Кроме того, в двух андалузских провинциях — Кордове и Севилье — уровень тревоги повышен до максимального — красного (чрезвычайная опасность).

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Италии в ближайшее время может достигнуть 44 градусов.

Ранее, 21 июня, Всемирная метеорологическая организация (WMO) заявила, что лето 2023 года может стать для Европы и всей планеты самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Выпуск доклада был приурочен к шестой Европейской конференции по адаптации к изменению климата в Дублине.