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Швейцария отклонила заявку на продажу Украине 96 танков Leopard

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp
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Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос на экспорт танков Leopard 1 A5 на Украину. Об этом 28 июня говорится в сообщении на портале правительства страны.

«Федеральный совет отклонил запрос Ruag AG относительно экспорта 96 танков Leopard 1 A5, предназначенных для Украины, поскольку это противоречит применимому законодательству. <...> В частности, такая продажа противоречила бы закону о военной технике и привела бы к отходу от политики нейтралитета Швейцарии», — говорится в тексте сообщения.

Авторы уточняют, что совет принял такое решение, потому что Швейцария придерживается политики нейтралитета.

Международная аэрокосмическая и оборонная компания Ruag AG подала запрос на экспорт для перепродажи подержанных и неработоспособных танков Leopard 1 A5 еще 27 апреля. К этому моменту танки, о которых идет речь, находятся на хранении в Италии. Отмечается, что перед отправкой на Украину этой технике понадобился бы ее ремонт в Германии.

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Газета Bild 15 июня сообщала, что нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.

Ранее, 7 июня, верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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