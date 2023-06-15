Швейцария намерена продать Германии 25 танков Leopard для передачи Украине

Швейцария намерена продать Германии 25 списанных танков Leopard, после чего они смогут пройти модернизацию и быть отправленными на Украину. Об этом 15 июня сообщила газета Bild.

Издание рассказало, что накануне нижняя палата парламента Швейцарии проголосовала за списание 96 танков Leopard. Это является обязательным условием для их последующей продажи Германии.

Чтобы решение вступило в силу, его также должны поддержать верхняя палата парламента и правительство страны. Кабинет министров уже выразил одобрение сделки по передаче танков Украине.

Ранее, 7 июня, верхняя палата парламента Швейцарии одобрила поправку к закону, которая позволит реэкспортировать оружие на Украину. Депутаты нижней палаты отклонили эту законодательную инициативу, в связи с чем им придется рассмотреть ее снова.

В мае комитет парламента рекомендовал смягчить правила экспорта военной техники на Украину. Это произошло после того, как Германия, Дания, Нидерланды и Испания попросили Швейцарию прислать боеприпасы и оружие швейцарского производства для поддержки Киева.

1 мая постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Она отметила, что поставка оружия и материалов военного назначения — это даже не вопрос нейтралитета. По ее словам, подобные действия невозможны без нарушения закона.

Еще в феврале представитель МИД России Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.