Москвичей предупредили о грозе и граде с вечера 28 июня

Главное управление МЧС по Москве со ссылкой на Росгидромет предупредило о ливнях с грозами и градом примерно с 19:00 28 июня до вечера 29 июня.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. <…> Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции», — сказано на сайте ведомства.

Порывы ветра составят до 17 м/с.

Синоптики прогнозировали в Москве 28 июня местами кратковременный дождь и до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12, ветер юго-восточный — 4–9 м/c.