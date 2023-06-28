Синоптики спрогнозировали москвичам кратковременный дождь в среду

Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Московского региона в среду, 28 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.



В Московской области днем ожидается от +19 до +24 градусов, ночью похолодает до +10 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление — 743 мм ртутного столба.

Ранее, 27 июня, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в четверг в Москве прогнозируется дождливая погода. В этот же день она рассказала, что с 30 июня ожидаются дожди с грозами, и за последние дни июня прольется до трети месячной нормы осадков.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.