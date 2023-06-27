Синоптик предупредила о дождях 29 июня в Москве

В Москве в четверг, 29 июня, прогнозируется дождливая погода. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В беседе с «Москвой 24» синоптик рассказала, что до 29 июня включительно температура воздуха в ночное время составит порядка +13…+14 градусов, днем же воздух будет прогреваться до +22…+25 градусов.

В четверг же, согласно предварительным прогнозам, «интенсивность осадков окажется более сильной», чем это ожидалось ранее.

Днем в пятницу, 30 июня, температура воздуха немного опустится и составит +19…+24 градуса. В субботу, 1 июля, столбики термометров вновь пойдут вверх. Днем ожидается до +20…+25 градусов, пишет RT.

В этот же день Позднякова рассказала, что с 30 июня в столицу вернется дождливая погода с грозами. Она отметила, что в столичном регионе сформируется периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. После этого его потеснит южный циклон, а в столице и области пойдут дожди. За последние дни июня прольется до трети месячной нормы осадков, отмечает сайт kp.ru.

Также 26 июня Гидрометцентр сообщил, что в столице 27 июня до 21:00 ожидается ветер с порывами до 15 м/с. В этой связи был объявлен «желтый» уровень опасности в Москве и Подмосковье. В области предупреждение будет действовать до полуночи 28 июня.

Ранее в этот день курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что на прошлых выходных регионе ликвидировали один лесной пожар на площади 0,3 га. Как сообщает телеканал «360», до середины этой недели в регионе будут наблюдаться II–IV классы пожарной опасности, к выходным благодаря осадкам класса пожарной опасности будет понижен до II по всей области.