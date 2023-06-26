«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра

В Москве 27 июня до 21:00 ожидается ветер с порывами до 15 м/с. Об этом Гидрометцентр России предупреждает в понедельник, 26 июня.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В Подмосковье сильный ветер прогнозируется до полуночи 28 июня, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 23 июня, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. По его словам, несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня, передает RT.