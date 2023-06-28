Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе

Генерал-лейтенанта МВД Александра Травникова доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Об этом 28 июня рассказал источник «Известий».

По его информации, Травникова доставили каретой скорой помощи. Врачам, которые первыми приняли его, удалось стабилизировать состояние пострадавшего и спасти от смерти.

Ранее в этот день стало известно, что Травников попал в аварию в Ленинградской области. Он разбился на квадроцикле неподалеку от своего загородного дома в деревне Липовая Гора. Первоначально сообщалось, что генерал находится в тяжелом состоянии, диагностированы травма живота и разрыв почки.

1 декабря 2022 года источник «Известий» сообщил, что Травников был отстранен от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД России. Поводом стали подозрения в коррупции. Собеседник рассказал, что у силовика нашли активы, которые он не указал в декларации.