В Петербурге отстранили начальника городского университета МВД РФ

Генерал Александр Травников отстранен от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД России. Об этом в четверг, 1 декабря сообщил источник «Известий».

«Отстранили его примерно месяц назад», — поделился он.

Собеседник рассказал, что Травникова лишился должности из-за подозрений в коррупции. Он добавил, что у силовика нашли активы, которые он не указал в декларации.

Известно, что раньше Травников работал в УМВД Московского района Санкт-Петербурга.

В этот же день источник ТАСС сообщил о задержании главного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС по Москве Сергей Зотов. Он задержан по подозрению в получении взятки.