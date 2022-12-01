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Главный инспектор по маломерным судам Москвы задержан по подозрению в коррупции

Главный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС Зотов задержан по подозрению в получении взятки
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Фото: Управление МЧС РФ по г. Москве
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Задержан главный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Москве Сергей Зотов. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.

Мужчину заподозрили в получении взятки.

«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Другие подробности не уточняются. Официальной информации по задержанию Зотова не поступало.

25 ноября Московский гарнизонный военный суд назначил пять лет строгого режима бывшему заместителю начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ), полковнику запаса Леониду Харламову по делу о получении взяток в особо крупных размерах. Утверждалось, что с июля 2019 по март 2022-го ему удалось украсть около 6,5 млн рублей.

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