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Экс-замначальника управления Минобороны приговорили к 5 годам колонии за взятки

Экс-замначальника управления Минобороны Харламова приговорили к 5 годам строгого режима по делу о взятках
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Московский гарнизонный военный назначил пять лет строгого режима бывшему заместителю начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковнику запаса Леониду Харламову, обвиняемому в получении особо крупных взяток. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд признал виновным Харламова Л. А. по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласил решение судья.

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Харламов был арестован летом. По версии следствия, офицер получал незаконное вознаграждение от гендиректора воронежского предприятия «РИФ» в обмен на выделение ему госзаказов. С июля 2019-го по март 2022 года посредник передал полковнику 6,5 млн рублей.

23 ноября сообщалось, что в Ростовской области возбудили дело о хищении 15 млн рублей из средств гособоронзаказа. Дело было возбуждено против руководителей военного предприятия «Звезда-Стрела», расположенного в Таганроге, и аккредитованного в регионе военного представительства Минобороны России.

28 октября представители общественных организаций предложили ужесточить ответственность за хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Как считает член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, санкции за это должны быть сопоставимы с наказанием за государственную измену — от 12 до 20 лет колонии.

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