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Дело о хищении 15 млн рублей из средств ГОЗ возбуждено в Ростовской области

В Ростовской области возбудили дело о хищении 15 млн рублей из средств гособоронзаказа
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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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Военные следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 15 млн рублей руководителями предприятия «Звезда-Стрела», расположенного в Таганроге, и аккредитованного в регионе военного представительства Минобороны России. Об этом сообщило 23 ноября Управление Федеральной службы безопасности России (УФСБ РФ) по Ростовской области.

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Следствие установило, что руководящие работники предприятия и военного представительства в рамках заключенных государственных контрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы заведомо недостоверные данные для того, чтобы похитить денежные средства государственного оборонного заказа.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Личности предполагаемых участников аферы пока не раскрываются, пишет «РИА Новости».

Таганрогское предприятие «Звезда-Стрела» создано в 2004 году и входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Завод производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей.

17 октября также сообщалось, что адвокат Константин Скрыпник, уже арестованный по уголовному делу о вероятном хищении собственности своей же клиентки на сумму $11,8 млн, может стать фигурантом дела о возможной попытке завладеть $3,5 млн, принадлежавшими Минобороны РФ. «Известия» ознакомились с материалами Следственного комитета России, из которых следует, что против Скрыпника были даны свидетельские показания.

28 октября стало известно, что представители общественных организаций предлагают ужесточить ответственность за хищение бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Как считает член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, санкции за это должны быть сопоставимы с наказанием за государственную измену — от 12 до 20 лет колонии.

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