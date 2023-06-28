Генерал МВД Травников попал в аварию в Ленобласти

Бывший начальник Санкт-Петербургского университета МВД России Александр Травников попал в аварию. Об этом 28 июня сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, Травников разбился на квадроцикле неподалеку от своего загородного дома в деревне Липовая Гора. Он не справился с управлением и врезался в препятствие.

Генерал-лейтенант полиции госпитализирован в тяжелом состоянии. У него диагностированы травма живота и разрыв почки.

Травников был назначен начальником Санкт-Петербургского университета МВД России 4 июня 2018 года. 1 декабря 2022 года источник «Известий» сообщил, что месяцем ранее он был отстранен от должности. Сообщалось, что поводом стали подозрения в коррупции. Собеседник рассказал, что у силовика нашли активы, которые он не указал в декларации.

До этого Травников работал в органах МВД в Санкт-Петербурге.

6 июня дочь актера Михаила Пореченкова 18-летняя Мария попала в ДТП на западе Москвы. Ее автомобиль Mersedes столкнулся со скутером, которым управлял подросток. По предварительным данным, сама девушка в аварии не пострадала. Водителя скутера, с которым она столкнулась, осматривают медики. Подросток находится без сознания.