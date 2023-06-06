Дочь актера Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы

Дочь актера Михаила Пореченкова 18-летняя Мария попала в ДТП на западе Москвы. Об этом 6 июня сообщил источник «Известий».

Девушка на автомобиле Mersedes столкнулась со скутером, которым управлял подросток, на улице Центральная в деревне Толстопальцево.

По предварительным данным, сама девушка в аварии не пострадала. Водителя скутера, с которым она столкнулась, осматривают медики. Подросток находится без сознания.

Во время движения Мария Пореченкова решила обогнать скутериста, однако он сделал неожиданное движение, в результате которого произошло столкновение.

Телеведущий Дмитрий Дибров 18 апреля также попал в аварию в Москве. Пострадавших в ДТП не было: недалеко о телебашни в Останкино в машину Диброва врезались.