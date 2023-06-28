Полянский рассказал о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов

Спецслужбы США пытаются вербовать сотрудников постоянного представительства России при ООН. Об этом 28 июня рассказал «Известиям» заместитель главы миссии Дмитрий Полянский.

«Подходы американских спецслужб к сотрудникам российского постпредства — это не тема Совета Безопасности. Мы реагируем на это на двустороннем уровне. У нас есть для этого специальные структуры, которые за это отвечают», — заявил он.

Полянский отметил, что этот вопрос уже поднимался и российская миссия ждет реакции ООН на возникшую ситуацию.

«На заседании Совбеза мы это поднимать не планируем, так как есть такая структура, как комитет по сношениям со страной пребывания. Там мы и будем это затрагивать. Мы это сделали на днях, и как раз резонанс пошел после выступления нашего представителя. Мы ожидаем от ООН принципиальных оценок этой ситуации, ее недопустимости. Пока таковых не звучало», — рассказал дипломат.

26 июня зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая также заявила, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве. Она указала, что для достижения этих целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. Так, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса.

До этого, 15 мая, телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.