Мать потерянного в тайге в Амурской области мальчика рассказала подробности инцидента

Исчезнувший в тайге 10-летний мальчик находился с отцом и дядей. Об этом рассказала мать ребенка Светлана в разговоре с «Известиями» 28 июня.

«Сын уехал с супругом в тайгу на рыбалку. От полиции вчера в 11 часов [вечера] узнала, что он потерял ребенка. Он не выходил на связь и ничего мне не говорил. Я узнала это от полиции», — рассказала она.

Светлана добавила, что с момента окончания учебного года сын во второй раз отправился на рыбалку с отцом.

Ранее, 27 июня, стало известно, что в тайге в Амурской области потерялся 10-летний мальчик, возвращавшийся с охоты с отцом и братом. Днем поиски усложнялись плохой погодой. Техника и МЧС не смогли проехать в чащу.

Руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Шалашова сообщила «Известиям», что мальчика ищут и с рассветом на поиски отправится вездеход с полицией и МЧС. С момента пропажи ребенка отец ходит по тайге и самостоятельно ищет сына.

Следственное управление СК России по области сообщило об организации проверки по факту исчезновения мальчика. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.