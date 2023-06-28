Трамп подал встречный иск о клевете против писательницы Кэрролл

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп 27 июня подал встречный иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать, сообщило 28 июня Bloomberg.

Согласно заявлению, репутации Трампа «нанесен значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков».

В мае суд присяжных из шести мужчин и трех женщин признал Трампа виновным в домогательствах, но не изнасиловании, постановив выплатить Кэрролл $5 млн компенсации.

Иск, поданный Трампом во вторник, является встречным. Адвокату политика ранее было отказано подать встречный иск по делу о диффамации из-за слишком позднего запроса. Но, как заявила адвокат Алина Хабба, новое окно для подачи встречного иска открылось ранее в этом месяце, когда Кэрролл разрешили внести поправки в ее иск после победы в судебном процессе. И Трамп этим воспользовался.

Среди прочего, по информации агентства, Кэрролл изменила свою жалобу, заменив каждое упоминание об «изнасиловании» на «сексуальное насилие». Она также пересмотрела жалобу, добавив замечания Трампа о ней, когда он назвал ее лгуньей и обвинил в сфабрикованном нападении, которого не было.

23 мая агентство Associated Press узнало, что американская писательница Элизабет Джин Кэрролл попросила суд внести изменения в иск о клевете, который она подавала против Дональда Трампа, чтобы отсудить у него еще $10 млн. Она хочет заставить его ответить за слова на выступлении перед избирателями, которое после вынесения решения суда в ее пользу транслировал телеканал CNN.

В 2019 году Джин Кэрролл обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году в раздевалке универмага на Манхэттене. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой.

Экс-глава Белого дома решительно опроверг обвинения, назвав их ложью, и заверил, что не встречал журналистку. Он предположил: с помощью подобных заявлений она пыталась продать новую книгу. И хотя суд подтвердил, что факта изнасилования не было, присяжные настаивали, что Трамп виноват в сексуальных домогательствах.

1 мая сообщалось, что судья в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутому в его адрес Джин Кэрролл.