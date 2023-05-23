Писательница Кэрролл намерена отсудить у Трампа еще $10 млн

Американская писательница Элизабет Джин Кэрролл попросила суд внести изменения в иск о клевете, который она подавала против экс-президента США Дональда Трампа, чтобы отсудить у него еще $10 млн. Об этом 23 мая сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что автор хочет заставить Трампа ответить за его слова на выступлении перед избирателями, которое после вынесения решения суда в ее пользу транслировал телеканал CNN. По мнению адвокатов Кэрролл, на встрече бывший американский лидер повторил клеветнические заявления в адрес писательницы.

«Трудно представить себе клевету, которая была бы так сильно мотивирована ненавистью, враждебностью и злобой», — говорится в заявлении юристов к суду.

Таким образом, юристы считают, что сумма, которую Трамп обязан выплатить 79-летней Кэрролл в результате признания его виновным, должна быть увеличена. Это поможет как наказать самого экс-президента, так и «удержать его и других лиц от дальнейшей клеветы».

Ранее, 1 мая, сообщалось, что судья в Нью-Йорке отказал Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутому в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэррол.

В 2019 году Джин Кэррол обвинила Дональда Трампа в попытке изнасилования, которую он предпринял в 1996 году в раздевалке универмага на Манхэттене. Тогда она указала, что представители ее поколения не сообщали о насилии над собой. Сам экс-глава Белого дома решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, а также заверил, что не встречал журналистку, предположив, что с помощью подобных заявлений она пыталась продать свою новую книгу. И хотя суд подтвердил, что факта изнасилования не было, однако присяжные все же настаивают, что Трамп виноват в сексуальных домогательствах.

Уголовное преследование Трампа продолжается не первый месяц. Так, в апреле жюри присяжных обвинило его в вероятном подлоге финансовых документов компании Trump Organization. По данным следствия, в 2016 году перед стартом избирательной кампании адвокат бывшего американского лидера Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс. за молчание о внебрачной связи с политиком в 2006 году. Выплата была проведена под видом оплаты юридических услуг.

Офис окружного прокурора Манхэттена повысил уровень преступления до низшего класса уголовных. 45-му президенту США грозит до четырех лет тюрьмы.

4 апреля в Нью-Йорке прошли первые судебные слушания. Следующее заседание запланировано на декабрь текущего года.

Комментируя свое обвинение, Трамп отметил, что «никогда не думал, что что-то подобное может произойти в Америке». Его адвокат Тодд Бланш назвал судебный процесс против бывшего президента преследованием по политическим мотивам.