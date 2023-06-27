Программа долгосрочных сбережений заработает в России с 2024 года

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработает в России с 2024 года. Об этом во вторник, 27 июня, говорится в сообщении в Telegram-канале Центробанка.

«ПДС позволит в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций», — объяснили в ЦБ.

Согласно информации, которую предоставил Банк России, для вступления в программу вкладчику нужно будет только заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

По задумке, вкладчик сможет как пополнять фонд собственными силами, так и перевести в него свои пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах клиента на принципах доходности и безубыточности. Внесенные средства при этом будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем по банковским вкладам.

Через 15 лет действия договора с НПФ или по достижении вкладчиком 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин можно будет использовать накопленные средства на дополнительные периодические выплаты.

Ранее, 23 июня, стало известно, что с 1 сентября 2023 года ЦБ ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов через повышение надбавок к коэффициентам риска. Мера будет действовать параллельно с более жесткими макропруденциальными лимитами на предоставление кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% и на срок свыше пяти лет.

В начале июня стало известно, что Центробанк отказался от того, чтобы установить максимальный срок в пять лет для необеспеченных потребительских кредитов. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон «О потребкредите…».

Кроме того, в январе в Ассоциации банков России выступили против инициативы о запрете кредитным организациям включать страховки в тело потребкредита без предоставления заемщикам альтернативного пути ее оплаты.

В организации тогда объясняли, что регулирование потребительского кредитования в настоящее время уже избыточно.