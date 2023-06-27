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Лавров выразил признательность Венесуэле за поддержку из-за событий 24 июня в РФ

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с главой МИДа Венесуэлы Иваном Хилем выразил признательность за поддержку руководства республики в связи с попыткой вооруженного мятежа в РФ, сообщили 27 июня в российском министерстве.

Сообщается, что во время телефонного разговора Лавров поблагодарил венесуэльское руководство за «принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России».

Также в ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, ход реализации приоритетных совместных проектов.

«Подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание российско-венесуэльского взаимодействия в различных международных форматах в интересах построения более справедливого и безопасного миропорядка», — говорится в сообщении.

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Накануне Сергей Лавров поделился, что президент России Владимир Путин получил большое количество звонков от зарубежных коллег, в которых они выражали солидарность в сложившейся ситуации.

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК «Вагнер». Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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