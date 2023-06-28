Кредитное положение: многолетний тренд на снижение числа банков переломился

В 2023-м переломился многолетний тренд на сокращение числа кредитных организаций , следует из данных Ассоциации банков России (с ними ознакомились «Известия»). В I квартале их количество выросло впервые как минимум с 2017 года, хотя и всего на один — с 361 до 362 , видно по статистике ЦБ. Ранее этот показатель снижался из-за расчистки сектора и ухода игроков с нежизнеспособной бизнес-моделью , отметили участники рынка. А изменение тренда связано с мягкой регуляторикой Центробанка и адаптацией региональных финорганизаций к новым условиям, ведь когда крупные игроки попадают под санкции, мелкие продолжают проводить трансграничные расчеты и обслуживать бизнес.

Расчистка пройдена

В России прервался многолетний тренд на уменьшение общего числа банков. Их количество снижалось каждый квартал как минимум с 2020 года, следует из статистики ЦБ. Цифры за более ранние периоды доступны лишь по годам: сектор активно сокращался как уже с 2017-го (сведения регулятора есть только до этого момента). Тогда в РФ работала 561 кредитная организация.

Однако в I квартале 2023-го их число выросло с 361 до 362 игроков. Устойчивость структуры сектора связана с сохраняющимися регуляторными послаблениями ЦБ , сказано в обзоре Ассоциации банков России (АБР). Там отмечается: многие финорганизации смогли адаптировать свои бизнес-модели к изменившемся макроэкономическим условиям. Особенно это касается региональных компаний , которые сумели сохранить доли по привлечению клиентских средств.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В условиях санкций ЦБ предоставил кредитным организациям послабления и несколько отпустил надзорную функцию , согласился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. За счет этого ни одного разрешения на ведение финансовой деятельности не было отозвано с августа прошлого года .

При этом в феврале 2023-го регулятор выдал универсальную лицензию банку «Точка» . Ранее он работал как филиал «Открытия», добавил Дмитрий Грицкевич. «Известия» направили запрос в «Точку».

В 2004 году в России было 1329 кредитных организаций и тогда их количество начало устойчиво снижаться , подчеркнул специалист. Он пояснил: Центробанк стал бороться с незаконными операциями, проводить оздоровление сектора и поэтапно внедрять международные стандарты регулирования . После серии кризисов 2009–2014 годов темпы роста экономики замедлились и конкуренция за клиентов увеличилась. Поэтому уход игроков с рынка только ускорился.

В последние 10 лет шла расчистка сектора от недобросовестных организаций, включая тех, кто подделывал отчетность, а также участников рынка, чья бизнес-модель не позволяла им самостоятельно выжить , продолжил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, к началу 2020-го этот процесс приостановился. Затем два года действовали пандемийные ограничения и послабления для банков.

Рынок по-новому

С прошлого года стало понятно, что курс на уменьшение количества кредитных организаций, включая их слияние, — не лучшая модель в нынешней ситуации , подчеркнул Алексей Войлуков. Он пояснил: когда на крупные российские банки накладывают санкции, небольшие игроки помогают обслуживать бизнес и проводить расчеты .

Фото: TASS/URA.RU/Алексей Андронов

Пока создание новых финорганизаций на рынке — единичные случаи. Однако следует увеличивать их количество, считает вице-президент АБР. Он добавил: игроки из недружественных стран продолжат уходить из РФ. Однако ЦБ будет более лояльно относиться к созданию новых участников, причем как с российским, так и с иностранным капиталом из дружественных государств.

Улучшению конкуренции будет содействовать и появление организаций партнерского финансирования, которые станут предоставлять услуги в соответствии с принципами исламского банкинга , указано в обзоре ассоциации. В Госдуму уже внесены такие законопроекты.

Резкое сокращение числа кредитных организаций обычно происходит в шоковые для экономики времена, когда увеличивается стоимость заимствований и рефинансирования ссуд, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его мнению, такой период для сектора остался в прошлом. Уже в I квартале этого года крупнейшие банки отмечали повышение спроса на потребительские займы, особенно в сегментах ипотечного и автокредитования.

Позитивные ожидания также подтверждают прогнозы «Сбера» и ВТБ о рекордной прибыли по итогу 2023 года на фоне роста кредитного портфеля и среднего чека в нем, считает эксперт. Он добавил, что в последние три года динамика снижения количества финорганизаций была не ярко выражена и вряд ли тенденция возобновилась во II квартале .

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Противоположного мнения придерживается главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он ожидает уменьшения числа банков и увеличения концентрации сектора. Это связано с технологичностью бизнеса. На розничных рынках небольшие игроки сдают свои позиции. Однако это благоприятный процесс в нынешних условиях, потому что уходят нежизнеспособные участники , отметил Михаил Матовников.

По итогам I квартала 2023-го на долю топ-20 финорганизаций приходилось уже 84,4% чистой прибыли, следует из данных АБР. Кроме того, концентрация на рынке кредитов за год увеличилась на 3 п.п. и превысила 91%.

Сегодня сектор банковских услуг можно назвать олигополией, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он пояснил: конкуренция в этой сфере ухудшается, потому что до этого число участников рынка стремительно сокращалось. При этом крупнейшие финорганизации росли, а в экономике произошли стрессовые события. Сокращение количества игроков продолжится, считает эксперт, хоть и не слишком стремительными темпами .

Как заявлял ранее в интервью «Известиям» глава АКРА Михаил Сухов, в ближайшие три года с российского рынка могут уйти 50 банков. Он также говорил, что подавляющее большинство западных игроков выйдут из бизнеса в РФ.