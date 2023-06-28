Реклама
Прямой эфир
Мир
Кулеба пожаловался на приглашение Украины только на поля саммита НАТО
Мир
Трамп подал встречный иск о клевете против писательницы Кэрролл
Мир
Байден заявил об огромных проблемах Китая
Общество
В Хабаровском крае полицейские изъяли из незаконного оборота 160 кг черной икры
Экономика
Замминистра финансов РФ допустил возврат к налогу на сверхприбыль
Мир
Особняк Бориса Березовского на Французской Ривьере выставили на продажу
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДС на благотворительные продукты
Общество
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Мир
В Узбекистане началось досрочное голосование на досрочных выборах президента
Наука и техника
NASA назвало сроки испытаний по добыче ископаемых на Луне
Экономика
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Армия
Марочко заявил о снижении активности украинских боевиков в ЛНР из-за больших потерь
Мир
Два российских фрегата прошли вдоль восточного побережья Тайваня
Сюжет:

Упущенные возможности

Экономист Евгений Смирнов — о последствиях финансовой поддержки Украины для Евросоюза
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд. В целом оказанная с начала специальной военной операции военная поддержка со стороны стран Европейского союза беспрецедентна по своему масштабу. Тем более если учитывать еще и большие объемы макрофинансовых вливаний на социально-экономические нужды восточноевропейского государства. Но Брюссель с самого начала не учитывал затяжной характер военных действий, и поэтому у него не было разработано долгосрочной стратегии по содействию Киеву. В частности, например, политика поддержки беженцев носила временный характер, и к настоящему времени ее основные инструменты уже во многом себя исчерпали.

С самого начала СВО Украина была крупнейшим получателем помощи со стороны специализированного Европейского фонда мира, которому, в отличие от бюджета ЕС, разрешено финансировать военные операции. Примечательно, что в 2023-м военные потребности Украины остаются по-прежнему высокими, тогда как европейские возможности резко ограничились. Так, на семилетний период Европейский фонд мира запланировал расходы в размере €5,7 млрд, но больше половины из этой суммы уже было потрачено в 2022 году, что сдерживает потенциал Брюсселя в оказании дальнейшей помощи Киеву и в целом в операциях ЕС в других странах мира. Истощение военных запасов стран союза, в свою очередь, снижает их готовность к новым поставкам.

Лишь за год после начала СВО поддержка Украины со стороны ЕС (гуманитарная, военная и финансовая) составила €62 млрд, а к июню 2023 года — уже €70 млрд. При этом у стран союза нет единства по поводу помощи Киеву: если некоторые из них (прибалтийские республики, Польша, Великобритания) занимают жесткую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины, то страны Южной Европы, напротив, колеблются по поводу этого вопроса.

Помимо огромных объемов финансовых затрат на Украину, страны ЕС были вынуждены (особенно в прошлом году) нести большие расходы по сдерживанию импортируемой инфляции, тогда как усиление базовой инфляции (что представляется одним из ключевых рисков) привело страны объединения к резкому ужесточению денежно-кредитной политики. А это уже способствует росту стоимости заимствований, ужесточению стандартов кредитования и в целом к снижению потоков кредитных средств, идущих в том числе на инвестиционные цели.

Таким образом, по разным секторам экономики в ЕС наблюдается замедление темпов роста инвестиций, а в некоторых сферах, например в области недвижимости, и вовсе фиксируется уменьшение капиталовложений. Это существенно ограничивает экономический рост, низкие темпы которого не позволяют расширять фискальное пространство во многих государствах. Наконец, следует отметить, что нынешняя ситуация привела к кризису стоимости жизни в ряде стран.

В целом экономика стран Евросоюза находится в сложном состоянии, когда средства, выделяемые на макрофинансовую помощь Украине, необходимо использовать для решения внутренних экономических проблем и разработки эффективной политики роста. Экономическая активность в ЕС остается на низком уровне, а перспективы экономического роста — неопределенными (в частности, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что экономика еврозоны увеличится лишь на 0,8% в 2023 году).

Важный аспект — это оценка масштабов дальнейшей финансовой поддержки Украины. Неизвестно, сколько еще средств понадобится Киеву, несмотря на то, что, по последним заявлениям Еврокомиссии, финансовая помощь ЕС ему в 2024–2027 годах составит €50 млрд. При этом неясны источники и условия этого финансирования, поскольку у Брюсселя нет четкого стратегического плана и большинство принимаемых решений — мгновенные и во многом нескоординированные.

Нарратив о «необходимости поддержки Украины всеми возможными средствами», к сожалению, показывает свою несостоятельность. В долгосрочной перспективе экономический рост в Евросоюзе сохранит тенденцию к замедлению, а бюджет объединения вряд ли сможет удовлетворить актуализирующиеся амбициозные задачи по финансовой поддержке Киева. Это особенно важно с учетом необходимости продолжения политики фискальной интеграции, а также целого комплекса проблем в сфере оборонного сотрудничества в ЕС.

Теоретически ЕС может прибегнуть к финансированию Украины посредством займов на международных рынках. Однако сегодня глобальные финансовые условия стали намного жестче. Во-вторых, вряд ли это найдет поддержку во всех странах союза. Наконец, в нынешних сложных условиях его страны до конца не определили для себя реальную цель своих действий на украинском треке, которая бы оправдывала затрачиваемые средства.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023