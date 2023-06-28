Упущенные возможности

Главы МИД ЕС одобрили увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд. В целом оказанная с начала специальной военной операции военная поддержка со стороны стран Европейского союза беспрецедентна по своему масштабу. Тем более если учитывать еще и большие объемы макрофинансовых вливаний на социально-экономические нужды восточноевропейского государства. Но Брюссель с самого начала не учитывал затяжной характер военных действий, и поэтому у него не было разработано долгосрочной стратегии по содействию Киеву. В частности, например, политика поддержки беженцев носила временный характер, и к настоящему времени ее основные инструменты уже во многом себя исчерпали.

С самого начала СВО Украина была крупнейшим получателем помощи со стороны специализированного Европейского фонда мира, которому, в отличие от бюджета ЕС, разрешено финансировать военные операции. Примечательно, что в 2023-м военные потребности Украины остаются по-прежнему высокими, тогда как европейские возможности резко ограничились. Так, на семилетний период Европейский фонд мира запланировал расходы в размере €5,7 млрд, но больше половины из этой суммы уже было потрачено в 2022 году, что сдерживает потенциал Брюсселя в оказании дальнейшей помощи Киеву и в целом в операциях ЕС в других странах мира. Истощение военных запасов стран союза, в свою очередь, снижает их готовность к новым поставкам.

Лишь за год после начала СВО поддержка Украины со стороны ЕС (гуманитарная, военная и финансовая) составила €62 млрд, а к июню 2023 года — уже €70 млрд. При этом у стран союза нет единства по поводу помощи Киеву: если некоторые из них (прибалтийские республики, Польша, Великобритания) занимают жесткую позицию относительно дальнейшей поддержки Украины, то страны Южной Европы, напротив, колеблются по поводу этого вопроса.

Помимо огромных объемов финансовых затрат на Украину, страны ЕС были вынуждены (особенно в прошлом году) нести большие расходы по сдерживанию импортируемой инфляции, тогда как усиление базовой инфляции (что представляется одним из ключевых рисков) привело страны объединения к резкому ужесточению денежно-кредитной политики. А это уже способствует росту стоимости заимствований, ужесточению стандартов кредитования и в целом к снижению потоков кредитных средств, идущих в том числе на инвестиционные цели.

Таким образом, по разным секторам экономики в ЕС наблюдается замедление темпов роста инвестиций, а в некоторых сферах, например в области недвижимости, и вовсе фиксируется уменьшение капиталовложений. Это существенно ограничивает экономический рост, низкие темпы которого не позволяют расширять фискальное пространство во многих государствах. Наконец, следует отметить, что нынешняя ситуация привела к кризису стоимости жизни в ряде стран.

В целом экономика стран Евросоюза находится в сложном состоянии, когда средства, выделяемые на макрофинансовую помощь Украине, необходимо использовать для решения внутренних экономических проблем и разработки эффективной политики роста. Экономическая активность в ЕС остается на низком уровне, а перспективы экономического роста — неопределенными (в частности, Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что экономика еврозоны увеличится лишь на 0,8% в 2023 году).

Важный аспект — это оценка масштабов дальнейшей финансовой поддержки Украины. Неизвестно, сколько еще средств понадобится Киеву, несмотря на то, что, по последним заявлениям Еврокомиссии, финансовая помощь ЕС ему в 2024–2027 годах составит €50 млрд. При этом неясны источники и условия этого финансирования, поскольку у Брюсселя нет четкого стратегического плана и большинство принимаемых решений — мгновенные и во многом нескоординированные.

Нарратив о «необходимости поддержки Украины всеми возможными средствами», к сожалению, показывает свою несостоятельность. В долгосрочной перспективе экономический рост в Евросоюзе сохранит тенденцию к замедлению, а бюджет объединения вряд ли сможет удовлетворить актуализирующиеся амбициозные задачи по финансовой поддержке Киева. Это особенно важно с учетом необходимости продолжения политики фискальной интеграции, а также целого комплекса проблем в сфере оборонного сотрудничества в ЕС.

Теоретически ЕС может прибегнуть к финансированию Украины посредством займов на международных рынках. Однако сегодня глобальные финансовые условия стали намного жестче. Во-вторых, вряд ли это найдет поддержку во всех странах союза. Наконец, в нынешних сложных условиях его страны до конца не определили для себя реальную цель своих действий на украинском треке, которая бы оправдывала затрачиваемые средства.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

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