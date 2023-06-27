Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством — 86 млрд рублей за год

Президент России Владимир Путин заявил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Об этом он сказал во вторник, 27 июня, на встрече с военными в Кремле.

Путин указал на то, что с мая 2022 года по май 2023-го на содержание ЧВК правительство России выделило 86 млрд 262 млн рублей. Уточняется, что деньги были выделены на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. Также президент отметил, что собственник компании «Конкорд», поставляя через «Военторг» питание для военных, за год от государства смог заработать 80 млрд рублей.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше, но, безусловно, мы будем с этим всем разбираться», — сказал Путин.

По словам президента, также было выделено 110 млрд 179 млн рублей на страховые выплаты. Кроме того, российский лидер добавил, что сотрудники ЧВК пользовались уважением в России, поскольку проявляли мужество и героизм.

«Наши солдаты, офицеры Российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей», — добавил он.

Накануне Путин заявил, что большинство командиров и сотрудников группы «Вагнер» — патриоты. Также президент РФ поблагодарил тех командиров и сотрудников группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и остановились у последней черты.