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Путин назвал сотрудников ЧВК «Вагнер» патриотами

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Большинство командиров и сотрудников группы «Вагнер» — патриоты, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 26 июня.

«Их попытались использовать в темную против братьев по оружию. С самого начала событий мной предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови, для этого потребовалось время», — сказал он.

Также президент РФ поблагодарил тех командиров и сотрудников группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение и остановились у последней черты.

«Кто организовал и готовил военный мятеж — предали Россию и ответят за это»
Выступление президента о ситуации с ЧВК «Вагнер». Основные цитаты

В Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня на фоне происходящих событий был введен режим контртеррористической операции.

В тот же день Владимир Путин выступил с обращением, в котором пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.

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