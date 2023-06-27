Экспертизу по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта перенесли в Москву

Экспертизу по делу убитого в Санкт-Петербурге Александра Юшко — рэпера Энди Картрайта, — перенесли в Москву. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила адвокат жены Юшко Ирина Скурту.

«Прокуратура решила попытать счастья и после пяти экспертиз назначить еще одну. Они просили областную экспертизу, а судья сказала, что пойдет своим путем и назначила Российский центр судебных экспертиз», — цитирует слова адвоката 78.ru.

Она уточнила, что эксгумация тела рэпера для новой экспертизы проводиться не будет, а само исследование займет минимум два месяца.

При этом, суд отказался изменить меру пресечения жене убитого рэпера Марии Кохал на срок проведения экспертизы, сообщила Скурту.

Расчлененное тело Юшко нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам жены музыканта, он умер от передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть рэпера. При этом, следов запрещенных веществ в организме покойного обнаружено не было.

По версии следствия, Кохал 24 июля 2020 года ввела мужу смертельную дозу препарата, который вызвал смерть. После этого она расчленила труп рэпера, а позднее избавилась от части кожи и внутренних органов.

Супругу рэпера арестовали и заключили под стражу. Однако в октябре 2021 года ее отпустили под домашний арест. 29 апреля 2022 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила Кохал обвинительное заключение и передала дело в суд. Процесс продолжается до сих пор. Кохал вину не признает.