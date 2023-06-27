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Экспертизу по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта перенесли в Москву

Адвокат жены Картрайта: экспертизу по делу об убийстве Картрайта перенесли в Москву
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Фото: vk.com/andy_cartwright
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Экспертизу по делу убитого в Санкт-Петербурге Александра Юшко — рэпера Энди Картрайта, — перенесли в Москву. Об этом во вторник, 27 июня, сообщила адвокат жены Юшко Ирина Скурту.

«Прокуратура решила попытать счастья и после пяти экспертиз назначить еще одну. Они просили областную экспертизу, а судья сказала, что пойдет своим путем и назначила Российский центр судебных экспертиз», — цитирует слова адвоката 78.ru.

Она уточнила, что эксгумация тела рэпера для новой экспертизы проводиться не будет, а само исследование займет минимум два месяца.

При этом, суд отказался изменить меру пресечения жене убитого рэпера Марии Кохал на срок проведения экспертизы, сообщила Скурту.

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Расчлененное тело Юшко нашли 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По словам жены музыканта, он умер от передозировки наркотиков, а она расчленила труп, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть рэпера. При этом, следов запрещенных веществ в организме покойного обнаружено не было.

По версии следствия, Кохал 24 июля 2020 года ввела мужу смертельную дозу препарата, который вызвал смерть. После этого она расчленила труп рэпера, а позднее избавилась от части кожи и внутренних органов.

Супругу рэпера арестовали и заключили под стражу. Однако в октябре 2021 года ее отпустили под домашний арест. 29 апреля 2022 года прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила Кохал обвинительное заключение и передала дело в суд. Процесс продолжается до сих пор. Кохал вину не признает.

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