Марине Кохал вновь предъявили обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта

Марине Кохал вновь предъявили обвинение в убийстве ее супруга, рэпера Энди Картрайта, а также в надругательстве над его телом. Об этом в пятницу, 29 апреля, 78.ru сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 24 июля 2020 года 37-летняя женщина в квартире дома на Невском проспекте ввела мужу смертельную дозу препарата, который вызвал шоковое состояние и выраженную гипоксию. Затем Кохал расчленила тело мужа на 15 частей и уничтожила часть внутренних органов и кожи, а также кровь, чтобы скрыть следы преступления. Уточняется, что женщина обработала части тела поваренной солью и подвергла их воздействию низких температур и влажной среде.

Уголовное дело будет рассматривать Смольнинский районный суд.

До этого, 31 июля, Кохал предъявили обвинение в убийстве. В СК заявляли, что преступление было заранее спланировано, для чего, по версии следствия, она купила в аптеке медпрепарат.

В середине января 2021-го стали известны результаты одной из экспертиз по делу об убийстве рэпера. Так, были установлены прижизненные повреждения, в том числе ссадины и кровоизлияния в подбородочной области, а также точечная рана с подкожным кровоизлиянием в правой ладони.

27 октября суд отпустил Кохал из-под стражи, где она находилась с июля 2020 года, и назначил ей домашний арест.