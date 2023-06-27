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В ГД назвали пиар-кампанией схему Эстонии по использованию российских активов

Затулин: схема Эстонии по использованию российских активов — пиар-кампания по борьбе с РФ
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Mihkel Maripuu
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 27 июня назвал пиар-кампанией по борьбе с РФ планы Эстонии подготовить схему использования замороженных российских активов для передачи Украине.

Ранее в этот день издание Postimees написало, что власти Эстонии завершили подготовку юридической схемы, которая позволит использовать замороженные российские активы для передачи Украине. В ближайшее время план должен получить одобрение правительства.

«Мы пока не видели, какое чудо Эстония намерена продемонстрировать в связи с желанием назвать элементарную кражу каким-нибудь благозвучным оправдывающим ее термином. Например, использование российских активов для восстановления Украины», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

При этом Затулин отметил, что действия Эстонии являются вкладом в антироссийскую кампанию, которая не прекращается в стране с момента ее выхода из состава Советского Союза.

«Они сделали вывод на протяжении всех этих лет, что их русофобия оплачивается. Тем более в настоящее время они торопятся, потому что именно сейчас шкала русофобии зашкаливает. Но будет ли это, кого это коснется, как на это отреагируют, в том числе и союзники Эстонии — это мы узнаем, как только этому делу будет дан практический ход. Пока это пиар-кампания по поводу усилий Эстонии в борьбе с РФ», — заключил депутат.

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21 июня агентство Bloomberg написало, что власти ЕС пришли к выводу, что сообщество не может на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. При этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать средства РФ.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что Евросоюз может конфисковать замороженные российские активы, но с большими потерями и последствиями для себя.

В мае сообщалось, что страны ЕС рассматривают возможность направить прибыль от замороженных российских активов в качестве финансовой помощи на Украину.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

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