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ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки

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Фото: РИА Новости
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Российская армия в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике уничтожила узел связи 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 июня.

«В районе населенного пункта Выемка Донецкой Народной Республики поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — добавил он.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области. На краснолиманском направлении российские подразделения группировки войск «Центр» в Луганской Народной Республики и ДНР нанесли поражение подразделениям двух украинских мехбригад.

Вместе с тем в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.

Всего, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки благодаря работе армейской авиации, ракетных войск и артиллерии 89 подразделениям ВСУ было нанесено поражение в 112 районах.

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Ранее в этот день МО показало работу зенитчиков Западного военного округа в зоне спецоперации. Они прикрывают воздушное пространство от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 26 июня, Минобороны сообщило, что военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа уничтожили около 80 воздушных целей ВСУ в ходе боевой работы на краснолиманском направлении. За уничтоженную воздушную технику националистов расчеты представлены к наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением в размере 50 тыс. рублей за каждую сбитую единицу.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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