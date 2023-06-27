Российские зенитчики сбили дрон самолетного типа ВСУ

Зенитчики Западного военного округа продолжают прикрывать воздушное пространство в зоне спецоперации от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы во вторник, 27 июня, поделилось Министерство обороны РФ.

Расчет самоходной спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 получил задачу уничтожить украинский разведывательный дрон самолетного типа. Выехав на рубеж открытия огня, военнослужащие без доразведки визуально обнаружили БПЛА противника и поразили его.

За успехи в боевой работе и сбитый самолет был отмечен командир взвода зенитно-ракетной батареи с позывным Заноза. Ему прямо на передовой вручили первые офицерские погоны, присвоив звание младшего лейтенанта.

«В данном населенном пункте только нашим отделением было уничтожено два истребителя противника», — поделился Заноза.

Младший лейтенант стал примером героизма и мужества при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Ранее, 26 июня, Минобороны сообщило, что военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили около 80 воздушных целей ВСУ в ходе боевой работы на краснолиманском направлении. За уничтоженную воздушную технику националистов расчеты представлены к наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением в размере 50 тыс. рублей за каждую сбитую единицу.

Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.