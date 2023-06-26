Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил около 80 БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили около 80 воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевой работы на краснолиманском направлении. Минобороны России в понедельник, 26 июня, опубликовало кадры боевой работы расчета.

Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1», получив боевой приказ, оперативно прибыли в район выполнения поставленной задачи. Приведя комплекс из походного положения в боевое, провели мероприятия по обнаружению воздушных целей: управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, управляемых авиабомб, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников.



«Моя работа заключается в том, чтобы оперативно найти цель, доложить командиру и уже произвести уничтожение цели. Да сложностей, в принципе, нет вообще. Если есть цель, ты ее сразу видишь. Мы с расчетом давным-давно вместе все, понимаем друг друга с полуслова. Это, вообще, занимает считаные секунды буквально. Целей сбили около 80. Денежные поощрения у нас происходят за каждую цель. За каждую сбитую цель мы получаем 50 тыс.», — рассказал оператор комплекса «Тор-М1» с позывным Медведь.



Использование современного радиолокационного оборудования на борту комплекса позволяет расчету легко обнаружить воздушные динамические цели в своей зоне ответственности и уничтожить их. Точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.



«Команда поступает с командного пункта напрямую ко мне. Мне дают точку, я выезжаю на эту точку, начинаю работу и веду воздушную обстановку. Иногда мне примерно говорят, какой азимут и откуда будет лететь цель. Работа в основном ведется по беспилотникам», — рассказал командир расчета комплекса «Тор-М1» с позывным Минус.

С первого дня специальной военной операции расчеты подразделения ЗРК «Тор-М1» обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, несут боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава и боеготовность мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

За уничтоженную воздушную технику националистов расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам, а также поощрены дополнительным денежным вознаграждением в размере 50 тыс. рублей за каждую сбитую единицу.

Накануне генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР).

21 июня расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа уничтожил более 100 БПЛА украинских войск на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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