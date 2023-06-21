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Расчет ЗРК «Тор-М1» ЦВО уничтожил более 100 БПЛА украинских войск

Военные ЦВО уничтожили более 100 БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил более 100 БПЛА украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 21 июня, сообщило Министерство обороны России.

«У нас есть монитор. Нашли цель, доложили командиру и сразу же после команды командира мы уничтожаем цель. Осуществляем дальнейшие указания после. Как уничтожили цель, сразу смена у нас позиций, сразу меняемся, становимся на другое место и после этого также обнаруживаем цель и также уничтожаем ее. Сбивали беспилотники как, например, «Фурия», — рассказал заместитель командира расчета «ТОР–М1» с позывным Медведь.

Расчет ЗРК «Тор-М1» выполняет задачи по прикрытию наземных сил российской армии от ударов высокоточного оружия, управляемых и противорадиолокационных ракет, управляемых авиабомб, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников.

Благодаря современной модели радиолокационного оборудования ЗРК, военные могут беспрепятственно обнаруживать воздушные цели, находящиеся в движении, и сбивать их, передает министерство.

По данным ведомства, точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей украинской армии. При этом радиолокационная станция (РЛС) обнаружения автоматически блокирует возможность поражения «своих» летательных аппаратов.

Такая РЛС может обнаруживать цели самолетного типа на дальности 25–27 км, летящие на высотах от 30 до 6000 м, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на дальности 9–15 км. При этом комплекс способен обнаруживать цели, прикрываемые активными и пассивными помехами.

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Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери живой силы и техники.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки успешно отразили 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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