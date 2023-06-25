Минобороны РФ сообщило об отражении четырех атак ВСУ

Вооруженные силы РФ отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Марьинки, Авдеевки, Первомайского Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил 25 июня генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе боев потери противника составили до 430-ти украинских военнослужащих военнослужащих, одиннадцать боевых машин пехоты, семь автомобилей, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщил он о ситуации на донецком направлении.

Также российские силы отразили атаку подразделений 47-й механизированной бригады украинский войск в районе Работино и две в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области, четыре — в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кроме того, около Серебрянского лесничества была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Генерал-лейтенант уточнил, что в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов 126-й украинской бригады территориальной обороны.

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