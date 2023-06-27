Песков прокомментировал прекращение уголовного дела о вооруженном мятеже

Уголовное дело о попытке вооруженного мятежа руководством ЧВК «Вагнер» прекращено в связи с гарантиями президента РФ Владимира Путина. Об этом 27 июня заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Речь идет о весьма экстраординарном событии. Была проделана огромная работа рядом лиц. Была проявлена воля Путина, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, чтобы избежать худшего сценария, были определенные гарантии президента. Договоренности реализуются. Вы знаете, что президент всегда выполняет свое слово. Хочется надеяться, что все данные слова с обеих сторон будут выполняться», — сказал он на брифинге.

Официальный представитель Кремля также высказался об условиях сделки с сотрудниками ЧВК «Вагнер», к которым накануне обратился Путин.

«Вчера президент четко сказал: кто-то может подписать контракты с Министерством обороны, кто-то может вернуться домой, кто-то может перейти в Беларусь», — сказал Песков.

Ранее в этот день ФСБ сообщила, что уголовное дело о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер» прекращено. Было установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

Во время своего обращения к россиянам 26 июня Путин выразил благодарность сотрудникам ЧВК «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие. Путин предложил им продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, вернуться к родным и близким домой или же остаться в Белоруссии.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

Позднее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.