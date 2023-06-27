Минздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Самарой
Состояние двух пострадавших в ДТП в Самарской области врачи оценивают как тяжелое, шестеро остальных находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале 27 июня.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — указано в сообщении.
Ранее в этот день в результате столкновения минивэна Honda Stepwgn и легкового автомобиля Hyundai Elantra шесть человек погибли и восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Авария произошла примерно в 1:30 по местному времени (0:30 мск) на 110-м км автодороги А-300. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.
Позднее сообщалось, что причиной трагедии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля Hyundai.