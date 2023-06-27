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Минздрав сообщил о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП под Самарой

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Фото: прокуратура Самарской области
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Состояние двух пострадавших в ДТП в Самарской области врачи оценивают как тяжелое, шестеро остальных находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил Минздрав РФ в Telegram-канале 27 июня.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России», — указано в сообщении.

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Ранее в этот день в результате столкновения минивэна Honda Stepwgn и легкового автомобиля Hyundai Elantra шесть человек погибли и восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 1:30 по местному времени (0:30 мск) на 110-м км автодороги А-300. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Позднее сообщалось, что причиной трагедии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля Hyundai.

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