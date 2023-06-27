Названа причина ДТП с шестью погибшими в Самарской области

Причиной ДТП с шестью погибшими в Самарской области мог стать выезд на встречную полосу легкового автомобиля, которым управлял гражданин Киргизии. Об этом 27 июня сообщил начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов.

«По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля Hyundai на полосу встречного движения. В результате данного столкновения водитель легкового автомобиля и четыре пассажира — все граждане других государств — получили смертельные травмы», — говорится в его заявлении.

Также уточняется, что в минивэне Honda один пассажир скончался на месте происшествия, а водитель и другие семеро пассажиров госпитализированы.

Ранее стало известно, что в результате столкновения минивэна Honda Stepwgn и легкового автомобиля Hyundai Elantra шесть человек погибли и восемь с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 1:30 по местному времени (0:30 мск) на 110-м км автодороги А-300 ранее этим же днем. На месте происшествия сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.