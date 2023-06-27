Шесть человек погибли и шесть пострадали в результате ДТП в Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области на трассе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли шесть человек. Об этом во вторник, 27 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«На месте ДТП погибло шесть человек, еще шесть​ с телесными повреждениями бригадами скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение», — сказано в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

По данным ГУ МВД, авария произошла примерно в 1:30 по местному времени (0:30 мск) на 109-м км автодороги А-300. На место происшествия оперативно выехали автоинспекторы, чтобы оказать помощь пострадавшим и обеспечить проезд автотранспорта.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать детали произошедшего.

Ранее, 26 июня, в Шацком районе Рязанской области в результате столкновения легковушек погиб человек. Еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.