Генконсульство Финляндии в Петербурге пожаловалось на перебои со связью

Генконсульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями со связью, и, по заявлению МИД страны, это якобы связано с заморозкой счетов дипмиссии Россией, сообщил 26 июня телеканал Yle.

«На прошлой неделе генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи. Проблемы касались исходящих вызовов. В посольстве Финляндии в Москве отключений мобильной связи не наблюдалось», — сообщил телеканал.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Финляндии сообщили, что проблемы связаны с «банковскими платежами после того, как Россия заморозила счета финских дипмиссий». Перебои с мобильной связью в генконсульстве длились недолго. К концу недели проблемы были устранены.

17 мая пресс-служба российского посольства сообщила об ограничении банковского обслуживания финских диппредставительств в РФ в качестве ответной меры на действия Хельсинки. С осени прошлого года посольство РФ может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа».

В этот же день МИД Финляндии сообщил, что банковские счета представительств страны в России заморожены. По мнению Хельсинки, ситуация серьезная и «дело расследуется». Позже финляндское внешнеполитическое ведомство заявило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Ограничения РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Например, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea. 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.