Реклама
Прямой эфир
Армия
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Армия
«Известия» показали кадры боевой работы вертолета Ка-52 «Аллигатор» в зоне СВО
Мир
Генконсульство Финляндии в Петербурге пожаловалось на перебои со связью
Мир
В США впервые за 20 лет выявили случаи заболевания малярией
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,5 км
Общество
Россельхознадзор предупредил о рисках по сибирской язве из-за разрушения Каховской ГЭС
Мир
В идлибской зоне деэскалации в Сирии ликвидировали 65 боевиков
Мир
В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов
Мир
WP предупредила об утрате Украиной потерянных территорий в случае застоя на поле боя
Спорт
Россиянки Бодниева и Дибирова вошли в Зал славы Европейской федерации гандбола
Мир
Экс-разведчик США предрек России победу в украинском конфликте
Экономика
Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о внутреннем судоходстве
Общество
Экс-глава СО РАН Асеев обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Генконсульство Финляндии в Петербурге пожаловалось на перебои со связью

Yle: генконсульство Финляндии в Петербурге оставалось без связи из-за блокировки счетов
0
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генконсульство Финляндии в Петербурге столкнулось с перебоями со связью, и, по заявлению МИД страны, это якобы связано с заморозкой счетов дипмиссии Россией, сообщил 26 июня телеканал Yle.

«На прошлой неделе генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи. Проблемы касались исходящих вызовов. В посольстве Финляндии в Москве отключений мобильной связи не наблюдалось», — сообщил телеканал.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Финляндии сообщили, что проблемы связаны с «банковскими платежами после того, как Россия заморозила счета финских дипмиссий». Перебои с мобильной связью в генконсульстве длились недолго. К концу недели проблемы были устранены.

Денежка с севера: РФ и Финляндия работают над взаимной разморозкой счетов
Каковы шансы на восстановление отношений между соседними странами

17 мая пресс-служба российского посольства сообщила об ограничении банковского обслуживания финских диппредставительств в РФ в качестве ответной меры на действия Хельсинки. С осени прошлого года посольство РФ может пользоваться услугами только одного банка — «Нордеа».

В этот же день МИД Финляндии сообщил, что банковские счета представительств страны в России заморожены. По мнению Хельсинки, ситуация серьезная и «дело расследуется». Позже финляндское внешнеполитическое ведомство заявило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Ограничения РФ стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны. Например, 1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea. 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023