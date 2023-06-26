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В Белом доме рассказали о созванной Киевом встрече в Копенгагене

Белый дом: встреча 24 июня в Копенгагене по Украине была посвящена мирному урегулированию
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Фото: TASS/EPA/MARTIN SYLVEST
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Встреча 24 июня в Копенгагене по Украине была созвана Киевом и посвящена принципам мирного урегулирования, США в ней приняли участие. Об этом 26 июня заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, что вы знаете, что советник по национальной безопасности [США Джейк Салливан] присутствовал на ней виртуально, а старший директор по Европе [Совета национальной безопасности Белого дома] Аманда Слоат лично присутствовала в Копенгагене. Это была встреча, созванная украинцами, которую принимала Дания, но это была украинская встреча», — отметил Кирби.

Также он сказал, что встреча прошла продуктивно.

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Ранее сообщалось, что 24 июня в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты из стран Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР, ЮАР и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Встреча проводилась по инициативе Киева, целью было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые придерживаются нейтральной позиции.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал на обсуждение Вашингтона с союзниками принципов урегулирования конфликта на Украине.

13 июня российский президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта прошлого года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР.

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