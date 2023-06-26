Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут быть организованы уже в июле текущего года, сообщает телеканал ARD 25 июня.

В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие дипломаты из стран Запада, а также представители Бразилии, Индии, КНР, ЮАР и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Встреча проводилась по инициативе Киева, целью было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые придерживаются нейтральной позиции.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби 23 июня указал на обсуждение Вашингтона с союзниками принципов урегулирования конфликта на Украине.

13 июня российский президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

В Стамбуле 29 марта прошлого года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР.