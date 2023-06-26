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Эксперт оценил перспективы использования в Венесуэле платежной системы «Мир»

Эксперт Достов: НСПК хорошо умеет делать шлюзы с локальными платежными системами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Национальная система платежных карт (НСПК) хорошо умеет делать шлюзы с локальными платежными системами, а у Венесуэлы большой специфики в этом нет, рассказал «Известиям» 26 июня председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Так он прокомментировал сообщения о том, что в Венесуэле начали использовать платежную систему «Мир».

Ранее в этот день в пресс-службе российской платежной системы рассказали «РИА Новости», что карты «Мир» уже принимаются в терминалах торгово-сервисных предприятий Венесуэлы, а также продолжается работа по расширению их использования.

«Технически эта история вполне реализуема — НСПК хорошо умеет делать шлюзы с локальными платежными системами, и у Венесуэлы большой специфики в этом нет. Также надо решить проблему расчета — деньги из России за покупки в итоге надо передавать в Венесуэлу, должен быть механизм трансграничного расчета или взаимного погашения задолженностей», — сказал Достов.

При этом, по его словам, возникнет риск вторичных санкций, который необходимо дополнительно проанализировать для обеих сторон.

«Про востребованность механизма мне судить сложно, но подозреваю, что российские туристы в Венесуэле будут приятно удивлены», — заключил он.

«В ближайшее время «Мир» на Кубе будет приниматься в магазинах»
Глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев — о работе нашего пластика за рубежом и новых способах платежей в России

19 июня президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро заявил, что с внедрением российских банковских карт «Мир» государство участвует в создании финансовой системы нового мира.

При этом 15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума президент Центробанка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес сообщил, что Венесуэла намерена подготовить 30% платежных терминалов страны к приему карты «Мир», а также уточнил, что на тот момент почти 40 тыс. терминалов в туристических зонах были обновлены для использования этих карт.

14 июня глава НСПК Владимир Комлев в интервью «Известиям» рассказал, что до конца лета на Кубе планируется развернуть инфраструктуру для приема российского «пластика». Так, в НСПК надеются, что в ближайшее время карты «Мир» на Кубе будут приниматься через терминалы в магазинах, а не только в банкоматах.

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