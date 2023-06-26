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Конференция по выходу России из ДОВСЕ пройдет 29–30 июня в Вене

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Фото: соцсети
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Конференция по выходу России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) состоится в Вене 29–30 июня. Об этом 26 июня сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нидерландские коллеги оперативно отреагировали на нашу нотификацию и в соответствии с положениями ДОВСЕ информировали о созыве 29–30 июня в Вене конференции по выходу России из договора. <...> Нашу страну представит межведомственная делегация МИДа и Минобороны России во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым», — сказал он ТАСС.

Гаврилов добавил, что основной целью конференции является рассмотрение вопросов, которые связаны с прекращением участия Москвы в договоре.

На мероприятии ожидается присутствие высокопоставленных представителей 28 государств Европы, США и Канады, которые участвуют в ДОВСЕ.

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Ранее, 9 июня, НАТО осудило решение РФ о выходе из ДОВСЕ и призвало Россию вернуться к его соблюдению. В своем заявлении альянс обвинил Россию в том, что она якобы не выполняла свои обязательства по ДОВСЕ с 2007 года, а ее решение о денонсации договора, по мнению организации, подрывает всю систему евроатлантической безопасности.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Сам же законопроект о денонсации был внесен Путиным в Госдуму 10 мая. Согласно пояснительной записке к законопроекту, США и их союзники намеренно идут на конфронтацию с Россией, что чревато катастрофическими последствиями.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.

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