Врач предупредил об опасности длительного кашля
Сухой приступообразный кашель может являться признаком целого ряда заболеваний легких, включая рак. Об этом хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им. А.С. Логинова депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев сообщил в понедельник, 26 июня.
По словам специалиста, кашель может быть при простуде, при воспалительных заболеваниях и при аллергической реакции, поэтому раньше времени переживать не стоит. Если же он не проходит более 14 дней и нет никакой динамики в лечении, следует обязательно обратиться ко врачу.
Аллахвердиев отметил, что когда к длительному кашлю добавляются отдышка, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке и общая слабость, можно заподозрить и рак. Хирург уточнил, что эти симптомы возникают, когда опухоль достаточно большая и врастает в сосуды или перекрывает просветы бронхов.
«Если человек испытывает проблемы с кашлем, лучше идти сперва к терапевту. Он проведет все необходимые базовые обследования и, если будут сомнения и подозрения, отправит к онкологу», — заключил он в беседе с Lenta.Ru.
Ранее в этот день онколог назвала два редких и опасных вида рака. По ее словам, к таким типам относится саркома мягких тканей и ретинобластома.
Саркома представляет из себя группу опухолей, которые могут развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей, сообщает телеканал «360».
Ретинобластома представляет из себя опухоль сетчатки глаза у детей, которая внешне похожа на белое пятно в области зрачка. Чаще всего такая патология встречается в возрасте до пяти лет. Заболевание считается крайне редким и в среднем выявляется один раз на 15 тыс. новорожденных.