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Врач предупредил об опасности длительного кашля

Врач Аллахвердиев назвал непроходящий кашель поводом пройти обследование легких
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Сухой приступообразный кашель может являться признаком целого ряда заболеваний легких, включая рак. Об этом хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им. А.С. Логинова депздрава Москвы Ариф Аллахвердиев сообщил в понедельник, 26 июня.

По словам специалиста, кашель может быть при простуде, при воспалительных заболеваниях и при аллергической реакции, поэтому раньше времени переживать не стоит. Если же он не проходит более 14 дней и нет никакой динамики в лечении, следует обязательно обратиться ко врачу.

Аллахвердиев отметил, что когда к длительному кашлю добавляются отдышка, прожилки крови в мокроте, болевой синдром в грудной клетке и общая слабость, можно заподозрить и рак. Хирург уточнил, что эти симптомы возникают, когда опухоль достаточно большая и врастает в сосуды или перекрывает просветы бронхов.

«Если человек испытывает проблемы с кашлем, лучше идти сперва к терапевту. Он проведет все необходимые базовые обследования и, если будут сомнения и подозрения, отправит к онкологу», — заключил он в беседе с Lenta.Ru.

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Ранее в этот день онколог назвала два редких и опасных вида рака. По ее словам, к таким типам относится саркома мягких тканей и ретинобластома.

Саркома представляет из себя группу опухолей, которые могут развиваться из мышечной, фиброзной, жировой и нервной тканей, сообщает телеканал «360».

Ретинобластома представляет из себя опухоль сетчатки глаза у детей, которая внешне похожа на белое пятно в области зрачка. Чаще всего такая патология встречается в возрасте до пяти лет. Заболевание считается крайне редким и в среднем выявляется один раз на 15 тыс. новорожденных.

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